Tus ojos serán los verdaderos protagonistas. ¿Te atreves a lucir el 'make-up del momento?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El 2020 nos está dejando tendencias 'beauty' que son pura fantasía. Una de nuestras preferidas, que ha llegado incluso a protagonizar los looks de las 'red carpets' del momento es el 'strass' de perlitas y brillantes. Sin embargo, parece que el mundo del 'make-up' va más allá... Ahora los maquillajes serán más alegres (y originales) que nunca gracias al 'color block'.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta técnica? Básicamente se trata de apostar por colores llamativos sin miedo de mezclarlos ente sí. Probablemente te suene... Y es que, efectivamente, el 'color block', en lo que a moda se refiere, es una de las tendencias que ha protagonizado tanto las pasarelas de todo el mundo como el propio 'street style'.

Son muchas las tendencias que traspasan las fronteras del armario para llegar a nuestros 'beauty looks', y el 'color block' es una de ellas. Así que, prepárate porque parece que los maquillajes vienen más cargados de color que nunca, especialmente las sombras de ojos.

Sabemos que el ahumado es la técnica que nunca falla pero también está bien arriesgar de vez en cuando... ¿El truco? Cubrir todo el párpado superior del mismo color, de manera que quede totalmente opaco, y cuanto más llamativo sea el tono, mejor. Para no saturar, lo más recomendable es combinar una sombra de ojos colorida con un labial más neutro.

Aunque todo esto puede que te suene muy carnavalesco, tenemos que decirte que la tendencia no solo ha arrasado en Instagram, sino que ya son muchas las celebrities las que han comenzado a lucir este tipo de 'beauty looks'. Sin ir más lejos, esta misma semana Margot Robbie lució un atrevido maquillaje en la premiere de 'Birds of Prey' de Londres, con el que hacía un auténtico guiño al personaje al que da vida en su última película, Harley Quinn. En su caso, la actriz apostó por una sombra de ojos en color lima flúor y labial rosa.

Pero más allá de las alfombras rojas, las marcas de moda también han apostado por esta tendencia de cara a la nueva temporada, como es el caso de Zara y su propuesta de maquillaje en los 'lookbooks' de su nueva colección. A nosotras no puede gustarnos más, ¿y a ti?