La nueva colección de maquillaje malva matte de Kim Kardashian es una auténtica maravilla

Puede que su vida personal sea ahora mismo un caos. Tras los recientes rumores de separación, ni Kim Kardashian ni Kanye West se han pronunciado al respecto, pero parece seguro que el divorcio será un hecho. No obstante, ya se rumorea que ambos están tan callados al respecto porque será en el último episodio de 'Keeping Up With The Kardashian' cuando la socialité revelará si decide apostar por su matrimonio o, por el contrario, decide separar su camino definitivamente del del rapero.

Sea como fuere, Kim Kardashian lleva todos estos meses centrada en sus cuatro hijos y en su trabajo, y prueba de ello es que acaba de anunciar en su cuenta de Instagram que el próximo 12 de febrero llegarán al mercado dos nuevos líneas de maquillaje en matte: Matte mauve y matte honey (matte malva y matte miel). Y aunque todavía no tenemos imágenes de la segunda, las fotografías que nos ha mostrado de la primera nos han dejado sin habla.

Mientras tanto, los 'líos' amorosos de sus hermanas siguen dando mucho de qué hablar. Mientras que Kourtney Kardashian parece haber iniciado una relación con Travis Baker, Khloé Kardashian ha reveleado en el 'reality' familiar que está dispuesta a tener un segundo hijo con Tristan Thompson.

Dos noticias que están corriendo como la pólvora ya que en cuanto a la primera se habla de unos posibles celos de Sott Disick (padre de los tres hijos de Kourtney) y en cuanto a la segunda, algunos ven muy peligroso que Khloé se involucre de nuevo en términos de maternidad con el que en su día le fue infiel en varias ocasiones.

Sin embargo, y como todos ya sabemos, el clan Kardashian nunca deja de sorprendernos.