Blanca Suárez avisa que este pintalabios mate es tendencia para celebrar la Navidad 2020 o el éxito de su película con Javier Rey

Nos estamos preparando para la Navidad, nuestras ganas son inmensas y Blanca Suárez ya nos avisa que los pintalabios mate serán tendencia.

Desde que inició el mes de diciembre se respira ambiente navideño y nuestras celebrities favoritas comienzan a inspirarnos con looks navideños y, por supuesto, con 'looks beauty'.

La actriz Blanca Suárez está pasando por uno de sus mejores momento, y no solo por el estreno de la película ‘El verano que vivimos’ y su gran éxito, sino porque sus miradas de complicidad con Javier Rey nos tienen ‘in love’. El estreno de la película ha tenido una gran acogida y ambos han compartido su alegría a través de las redes.

Lo cierto es que Blanca Suárez está espectacular. Tras el cambio de look de la actriz en ‘El verano que vivimos’ o su gran apuesta por el LBD y labios rojos, sus peinados y su maquillaje no pasan nunca desapercibidos.

Sus 'looks beauty' son una fantasía, ya lo vimos con el tinte de pelo de bronde perfecto para las morenas o el moño que es fácil de hacer y favorece. Es todo una experta del cabello, pero también lo es del maquillaje.

Su característico maquillaje natural con una dosis extra de iluminador y labios en tono rosado nos encanta, y es una opción perfecta tanto para el día a día como para las ocasiones especiales.

A través de sus redes ha compartido un 'post' en el que nos proponía un labial de lo más dulce y 'chic'. Una barra de labios en tono rosa empolvado mate de Guerlain (69 €) perfecta para lucir estas navidades o para incluso regalar, ya que tiene la opción de personalizar su carcasa como quieras.

Aunque esta Navidad sea un poco diferente, no debemos olvidarnos de crear un 'look beauty' ideal y la opción que nos propone Blanca Suárez es 'lo más', no solo porque es natural, sino porque es la tendencia de la temporada.