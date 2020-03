Benefit acaba de lanzar la base de maquillaje perfecta para tener buena cara durante la cuarentena (y después) porque es muy ligera

Y por si fuera poco tiene un olor superagradable, a violetas.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

La cuarentena por el coronavirus nos tiene un poco desubicadas. Eso de trabajar desde casa cuesta, vestirse con ropa de calle y maquillarse los primeros días cuesta, seamos realistas. Ahora que ya sabemos cómo realizar, paso a paso, un make up para una videollamada, hemos encontrado una base de maquillaje que es perfecta para que no tengas que usar filtros, pero muy ligera. Y huele a violetas, no está nada mal, ¿no?

Benefit acaba de lanzar su nueva base de maquillaje, la Hello Happy Air Stick Foundation, en formato stick de cobertura media y “ligera como el aire”. Es un poco más cubriente que una BB cream y tiene una duración de hasta 16 horas. Eso sí, si quieres que el efecto sea más cubriente, también puedes lograrlo, aplicando el producto con una brocha. Sin embargo, si lo que buscas es que el efecto sea únicamente buena cara, desliza el stick sobre el rostro y mézclalo con la punta de los dedos.



Disponible en 12 tonos, la Hello Happy Air Stick Foundation de Benefit es resistente al agua y al sudor y tiene SPF 20. Además tiene un olor muy agradable, a violetas, además contiene extractos naturales como la manzanilla, el té verde y Ginkgo biloba. Si te gusta, que sepas que está ya a la venta y cuesta 35€.