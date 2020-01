Belén Cuesta se convierte en la diosa de los Premios Feroz 2020 con una larga coleta y un maquillaje con incrustaciones de cristales en los ojos

La actriz ha mostrado su faceta más rompedora sobre una alfombra roja.

Aida Ortega | Woman.es

Belén Cuesta ha brillado con luz propia en los Premios Feroz 2020 con un sorprendente look beauty compuesto por una larga coleta con extensiones infinitas y un maquillaje de ojos que simulan pequeños cristales. ¡Una fantasía!

Y es que esta era la noche de la actriz, pues ha acudido al Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, lugar en el que ha tenido lugar la entrega de estos galardones, con una doble nominación. Una como mejor actriz de reparto por la serie 'Paquita Salas', y otra en al categoría de cine como mejor actriz protagonista por su aparición en ‘La trinchera infinita’. La ocasión lo merecía y se ha entregado al brillo y al poder de un rompedor look que compuesto por un vaporoso diseño blanco de manga larga y pronunciado escote en uve firmado por María Roch y un peculiar maquillaje y peinado.

Para aportar color a su look, Iván Gómez, maquillador oficial de Chanel, ha creado para Belén Cuesta un make-up que es una verdadera locura. Si bien la piel es de lo más natural, sus ojos buscan todo el protagonismo simulando pequeños cristales en la parte del párpado móvil más cercano al lagrimal. Tal y como él mismo nos cuenta: "En el caso de Belen, he querido sacarla de su zona de confort y que arriesgará un poco para la ocasión, dejando la piel natural, perfecta con un poco más de cobertura que lo habitual porque buscaba esta sensación de lienzo sin imperfecciones, completamente liso y luminoso. Para la mirada, he querido tener el párpado perfecto: he puesto la base ombre a paupiere de Chanel, a modo de base, para dejar el párpado impoluto y poder poner unas incrustaciones de glitter y de cristal de diferentes tamaño. Trabajando con esta pre base, consigo un párpado mucho más liso y consigo que cualquier sombra o incrustaciones queden perfectas sin moverse. Luego hemos trabajado un enorme eye liner de dimensión enorme, pero empezando muy finito en el lagrimal, haciéndolo cada vez más grueso con una dirección ascendente, porque la línea inferior de la pestaña lleva sólo un toque muy sutil de sombra negra a raz de pestaña para continuarlo con el trazo y rasgarlo".

Su peinado tampoco ha dejado indiferente a nadie, ya que lejos de la media melena que acostumbra a lucir, la actriz ha apostado por una larga coleta con ondas que ha conseguido gracias a unas extensiones.

Si el vestido azul de Marta Nieto en los Premios Feroz es todo lo que queremos para nuestro look de invitada, el maquillaje de Belén Cuesta es todo lo que necesitamos para brillar sin límites.