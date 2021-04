El producto estrella 'todo en uno' que necesita tu piel con el que lucirás un efecto 'buena cara', además de hidratar, unificar, eliminar imperfecciones y proteger tu rostro.

Cecilia Franco

Lucir una piel perfecta y, a su vez, cuidada y protegida es posible. Si amas el mundo 'beauty', seguro que te fascina ver el rostro tan impecable y natural que lucen las celebrities en su día a día, y te has preguntado en numerosas ocasiones cómo lo consiguen. Pues bien, eso es porque aún no has conocido el mundo de las BB Cream.

La BB Cream es ese producto salvavidas que, una vez lo has probado, ya no puedes vivir sin él. Y aunque no lo creas, tiene ese 'todo en uno' que tu piel necesita para lucir natural, perfecta, sana, camuflar imperfecciones y, lo más importante, hidratada y bajo una protección solar ideal para el día a día.

Con ellas, no solo descubrirás que todo son ventajas, sino que encontrarás el truco para dar con justo todo lo que necesita un maquillaje natural. Un no 'make up' que corrobora ese 'menos es más' sin olvidar cuidar en profundidad la piel.

Existen bases de maquillaje como la de Emilia Clarke que además son sérum antiedad. Pero ahora, con el tema de las mascarillas, prefieres dejar para las ocasiones más especiales tu base de maquillaje favorita y optar por una opción más ligera que ayude a tu piel a evitar iritaciones y granitos. No queremos castigar a nuestra piel, todo lo contrario, queremos ahora más que nunca mantener nuestra piel bajo un extra de hidratación, sin olvidar ese toque de color que camufle imperfecciones y aporte esa luminosidad que necesita.

En el mercado encontrarás una amplia variedad de BB Creams que, en general, recogen entre sus ingredientes todo lo necesario para que, luzcas una piel hidratada, luminosa, unificada, sin imperfecciones, con protección solar y un toque de color bajo una textura muy ligera. ¡Justo lo que buscas!

A primera hora de la mañana, aplica tu crema de día y en tu rutina de maquillaje sustituye la base de maquillaje por la BB Cream. ¿Lo mejor? Muchas de ellas incluyen activos anti-polución, vitaminas y se adaptan perfectamente a las pieles más sensibles.

Olvídate de las bases de maquillaje densas y untuosas en tu día a día, y apuesta por la BB Cream y todos los beneficios que puede aportar a tu piel.