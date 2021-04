Bases de maquillaje resistentes para que la alergia no te lo arruine a golpe de estornudos

Si al constante uso de las mascarillas le unimos la temida alergia primaveral, es muy probable que tu maquillaje se vaya al traste. No lo hará si eliges bien qué productos le aplicas a tu rostro.

María Aguirre

La primavera tiene en la alergia a su una enemiga número uno. Se estima que más de 8 millones de personas en nuestro país sufren en mayor o menor medida esta enfermedad que, cuando es por polen, está marcada por el enrojecimiento, picor e hinchazón de ojos, los estornudos, el carraspeo, la dificultad respiratoria, la secreción nasal o el lagrimeo constante. Toda una incomodidad con la que hay que tratar de convivir durante las semanas que dura la polinización.

Si a esto le unimos el hecho de tener que llevar mascarilla de forma constante, la pesadez es aún mayor. La parte buena de todo esto es que el no poder salir de casa sin cubrir parte de nuestro rostro evita que el polen entre en contacto directo con la mucosa nasal y, por tanto, disminuyen sus efectos negativos en la salud. Eso sí, entenderás que, en lo que a maquillaje se refiere, el engorro no solo no desaparece sino que aumenta.

Necesitamos más que nunca una base que quede a prueba de estornudos, pañuelos, mascarillas y cualquier otro inconveniente que surja por culpa de los síntomas alérgicos. Una que unifique el tono, cubra manchas, corrija imperfecciones, ilumine y, como no, resulte duradera. No sirve cualquier fórmula ni queremos sortear el estorbo que es tener que retocar el maquillaje varias veces a lo largo del día. Necesitamos sobre todo resistencia.

Si además es de fácil aplicación, de textura agradable, ofrece protector solar o sirve incluso como tratamiento antiedad, no podemos más que rendirnos ante ella. No es fácil que aúnen con los requisitos descritos pero las hemos encontrado. Son muchas más de las que crees las que cumplen con estas y muchas otras funciones. Algunas de ellas están presentes en la siguiente galería para que puedas confirmar por ti misma que están a prueba de reacciones alérgicas.