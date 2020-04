La base de maquillaje favorita de Jennifer Lopez no es una base de maquillaje sino un tratamiento con color que se funde con la piel que te enganchará tanto como a ella

Para una piel saludable y luminosa.

¿Puede una base de maquillaje no ser una base de maquillaje y cubrir como si una base de maquillaje fuera? Así, de primeras, parece que os acabamos de escribir un trabalenguas, pero no es un juego de palabras sino uno de los productos de belleza fetiche de Jennifer Lopez. ¡Y menuda piel tiene la cantante! La No Makeup Foundation de Perricone MD es su secreto.

Aunque en el mercado existen dos formatos, el favorito de la diva del Bronx es el más natural, el No Makeup Foundation Serum porque deja saludable, sin imperfecciones, con un tono juvenil y, lo mejor, con un tratamiento antiedad que se lleva sobre el rostro durante horas.



Se usa como una base de maquillaje convencional, después de la crema hidratante. Eso sí, es tan ligero que se funde con la piel y parece que apenas lleva nada con un acabado mate.

Y seguro que todavía te preguntas por qué es el favorito de Jennifer Lopez, ¿verdad? Muy fácil: reduce manchas, cubre imperfecciones de manera natural, iguala el tono de la piel y la trata con principios antiedad. El secreto para que triunfe de esta manera es que deja la piel luminosa, hidratada y no enmascarada. Queda impregnada de ingredientes que mejoran visiblemente la hiperpigmentación, deja el tejido visiblemente más suave y lo tonifica a lo largo del tiempo. Además, protege la piel con SPF20.