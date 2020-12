Esta base de maquillaje nos ha conquistado porque cuida la piel como ninguna otra y dura horas y horas

Sus fórmulas de larga duración no dejarán rastro y permanecerán horas inalterables pese al sudor, el calor y el roce de la mascarilla.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

La base de maquillaje más deseada de Armani ha celebrado este verano su 20 aniversario. Y, la verdad, sigue siendo un must. Tiene un acabado ligero y fresco, con cobertura media, que deja la piel hidratada durante 24 horas. Perfecto para este verano de mascarilla...

Bare Minerals

Te recomendamos otro best seller con mucha historia. Estos polvos sueltos de Bare Minerals, la marca pionera en la 'clean beauty', son un éxito que llegó a nuestro país este año. Son curiosos porque, aunque su formato es en polvo, al aplicarlos sobre la piel quedan cremosos como un fondo de maquillaje tradicional. Su fórmula, que no se cuartea, hace que no se transfieran a la ropa ni la mascarilla. Además, tienen SPF.

Base de maquillaje en polvo Original Foundation SPF15, de Bare Minerals (32 €).