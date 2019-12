Cristina Martín Frutos | Woman.es

Barra de labios de Clinique

Ya sabemos que los nude no siempre sientan muy bien… Pero Clinique ha diseñado un algoritmo para encontrar el que hace perfecto ‘match’ con tu piel. La colección se llama Even Better Pop Lip Colour Foundation y tiene 27 tonalidades. Esta es Embrace Me. (26,50 euros).