El bálsamo desmaquillante que utiliza Laura Matamoros y que tú también vas a adorar

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Laura Matamoros se ha convertido, pasito a pasito y sin grandes estridencias, en todo un icono de estilo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de la modelo Mar Flores ha sabido hacer de Instagram su mejor escaparate para abrirse paso como 'influencer' y ha conseguido que sus looks sean alabados por miles de personas. No es para menos ya que Laura está a punto (más o menos) de llegar al millón de seguidores en dicha red social (ahora mismo cuenta con 926.000).

-Laura Matamoros tiene la blusa 'cropped' con nudo más bonita de la nueva colección de Zara.

-Laura Matamoros ha puesto el ojo en las botas claves del otoño de Zara que podrás comprar sea cual sea tu presupuesto.

'Followers' que no solo se interesan por su intensa vida personal, sino que también siguen ansiosos sus descubrimientos 'fashion'. Y es que es innegable que Laura Matamoros se está convirtiendo, pasito a pasito, y gracias a sus elecciones estilísticas en todo un icono de estilo.Sin embargo, también lo es en cuestiones de estética y belleza. La joven ya nos explicó por qué recurre al bótox cada cuatro meses y ahora ha compartido con nosotras el producto estrella que utiliza para desmaquillarse.

Se trata del bálsamo desmaquillante 'Take The Day Off' de Clinique y su fórmula ligera hace que se elimine inmediatamente el maquillaje de nuestro rostro y ojos, incluso el más persistente. Además, su textura compacta se transforma en un aceite fluido y satinado tras su aplicación.

Y por si todo eso no fuese suficiente, no reseca la piel ni la engrasa. ¿No es una maravilla? Pues atenta porque si ya te ha enamorado (como a nosotras), lo hará más todavía su precio. Disponible en la web online de Sephora, podrás hacerte con él por 28,99 euros.