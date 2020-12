La vuelta de un icono.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

La década de los 80 sin duda fue una de las más creativas y divertidas en lo que a música, estilismos, y maquillaje se refiere y, aunque tú no lo sepas, muchos de los productos de 'make up' que has usado hasta la saciedad nacieron en esos años. Uno de ellos son las míticas paletas de la firma Sleek que, pese a que vivieron un boom en nuestro país a finales de los 2000, en realidad se crearon en Reino Unido en 1985.

Seguramente, si te encuentras en la treintena, tú también comenzaste a maquillarte con alguna de las famosísimas paletas de sombras de la colección i-Divine de Sleek, así que activa el modo nostálgico porque este año vuelven a reeditarlas todas.

Por si no las conoces, las paletas i-Divine cuentan con una colección de sombras súper fáciles de difuminar y ultra pigmentadas para adaptarse a cada tono de piel, a cada estilo y a cada persona, pero ahora i-Divine acaba de mejorar y se adapta a las necesidades de 2020 con una nueva fórmula con un mejor color y unas tonalidades más atrevidas.

Ahora son paletas totalmente veganas, con colores intensos y en 6 combinaciones distintas. Así, cada una de estas seis reediciones incluye una mezcla de acabados brillantes, metálicos, dúo-cromo y mate con una duración buenísima y con opciones para todos los gustos, desde las más clásicas con tonalidades neutras hasta las más atrevidas con colores no aptos para tímidas.

Además, ahora el tamaño de cada una de las sombras es más grande, ya que han eliminado el aplicador de plástico que incluían para aplicarlas, por lo que también obtienes más producto por el mismo precio. ¿Suena bien, no? Pues para hacerte con ellas tan solo tendrás que hacer clic aquí, elegir cuál de las 6 combinaciones te gusta más ¡y será tuya por solo 9,95 euros!