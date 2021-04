Deja que tu móvil se encargue de tu maquillaje: estas son las apps que te ayudarán

Tu smartphone puede hacer mucho más por ti de lo que crees. Incluso en el campo de la belleza.

María Aguirre

Cuando en 1996 vimos la película 'Clueless' -aquí traducida como 'Fuera de onda'-, muchas de nosotras con tener ese ordenador que le decía a Cher cómo podía combinar lo que tenía en el armario y lo bien o mal que le sentaban las cosas sin ni siquiera que probárselas. La inteligencia artificial y la realidad aumentada han sido clave para que esto haya dejado de ser ficción para convertirse en una realidad a la que cada vez recurre más gente en todo el mundo. Sobre todo en el mundo de la belleza, en el que muchas veces nos puede el miedo a experimentar más que las ganas en sí por probar cosas nuevas.

Si ese es tu caso y aún no has exprimido los beneficios de las nuevas tecnologías no sabes lo que te estás perdiendo. Solo necesitas un poco de espacio en tu smartphone para descargarte en él algunas de las apps que son desde hace tiempo auténticas consejeras beauty en las que confiar tus dudas.

Ellas son las que te ayudarán antes de lanzarte a la compra de ningún producto a que puedas aplicarlo de forma virtual de manera que no haya lugar después para el arrepentimiento:

YouCam Makeup

Es la más conocida de todas, una de las apps de belleza más descargadas en todo el mundo. Y no nos extraña. Gracias a su centenar de filtros puedes experimentar cualquier cosa que imagines: sombras de ojos, labiales, iluminador, autobronceador, contorno, color de pelo... hasta puedes ver cómo quedaría el resultado final del maquillaje con la mascarilla puesta. Si lo tuyo son los selfies, puedes pasarte horas entretenida con todas las posibilidades que ofrece. Está disponible tanto para sistema Android como para iOS.

Perfect 365

Carga tu fotografía y prueba nuevos looks sobre la marcha. Más allá de tu intuición y las ganas que tengas de jugar con las funciones que ofrece, dispone de una gran variedad de trucos y consejos de expertos que pueden servirte para terminar de decidirte e incluso te hace recomendación de los cosméticos que mejor encajan con el estilo que estás buscando. Disponible en Android e iOS.

Modiface

No es una aplicación como tal pero es tan intuitiva que te convencerá desde el primer momento. Hace tiempo que L'Oréal lanzó esta herramienta que te permite probar toda la gama de maquillaje de cualquier firma del grupo de una manera muy realista. No tienes más que subir una foto tuya o convertir la pantalla en un espejo si conectas la cámara y divertirte probando hasta dar con el tono exacto que te gusta de cada uno de los productos. ¡Más fácil, imposible!

Artistry Virtual Beauty

Esta sí que es una app y tiene las puntuaciones más altas en los ránkings porque es capaz de ir más allá. Aunque nunca será como ponerse en manos de un especialista que te haga una valoración en persona, tiene la capacidad de analizar tu piel al instante y registrar manchas, rojeces, arrugas y ojeras para ayudarte a tratar todas ellas. Es capaz de detectar qué es lo mejor para tu rostro al instante e incluso te hace una evaluación continuada en el tiempo de mejoras. Disponible para Android y para iOS.

Perfect Makeup 3D

Por último, una app que es completamente diferente al resto ya que en realidad no es más que un juego interactivo en el que puedes jugar como una auténtica maquilladora. No es en ti sino en un avatar en quien puedes probar las combinaciones más locas e irás recibiendo recompensas en función de los resultados.