Anya Taylor-Joy se ha llevado el Premio a Mejor Actriz en los Premios del Sindicato de Actores (SAG) por su papel en ‘Gambito de Dama’, aunque se merece otro por su elegantísima manicura

La actriz de ‘Gambito de Dama’ se sumó a la tendencia de la manicura francesa, pero con un toque muy original y elegante, en los Premios del Sindicato de Actores (SAG).

PILUCA SANTOS

Si hay una manicura con la que nunca se falla (sin tener en cuenta las uñas rojas, claro), esa es la manicura francesa. Elegante y atemporal, lo común es pensar que se trata de un diseño para las que no quieren arriesgar, pero ¡nada de eso! De hecho Anya Taylor nos ha demostrado que, aunque una manicura francesa pueda ser muy sofisticada, eso no implica que sea aburrida. La actriz derrochó estilo por la alfombra roja virtual de los Premios del Sindicato de Actores (SAG), en los que se llevó un galardón por su papel en la serie de Netflix ‘Gambito de Dama’.

Decir que la manicura francesa nunca pasa de moda, no es realmente decir nada nuevo, pues ha estado presente en todo momento desde que el fundador de ORLY, Jeff Pink, la creara en 1975 en Estados Unidos (no en Francia, como muchos piensan). Dado que el rosa cubre gran parte de la uña y el blanco las puntas, su aspecto no puede ser más natural y sencillo, un look clásico y femenino que va con todo tipo de vestidos y complementos, lejos de eclipsar con estridencias. Como reconoce Andrés Martín, brand manager de ORLY en España, Andorra y Portugal: “Si hay un tipo de técnica y color que nunca pasará de moda es la manicura francesa. Nuestra gran gama de colores y productos para este tipo de manicura nos diferencia de otras firmas. La trabajamos en la línea natural, en el semipermanente y en el esmalte de larga duración de acabado gel, con quince colores para la base y cinco blancos, uno de ellos de punta fina”.

Sin embargo, Anya Taylor quiso ir más allá. La actriz acompañó su vestido de Vera Wang, una de las diseñadoras fetiche de las famosas para las alfombras rojas, con un diseño de uñas minimalista y muy a la moda. Apostó por una manicura francesa doble: la base de la uña era del color de su piel, sin embargo, cambió el blanco clásico del final por dos líneas finas de color negro, justo el tono de las flores de su vestido.

Pero la intérprete de ‘Gambito de Dama’ no ha sido la única que nos ha enamorado con su manicura, también lo ha hecho Kaley Cuoco, con unas uñas multicolor, también conocidas como manicura ‘skittle’.

