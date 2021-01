Amelia Bono sabe que un labial nude es todo lo que necesitamos para arrasar esta temporada con un maquillaje efecto 'no make-up'

Y el suyo es de MAC.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Amelia Bono se ha ganado un merecido hueco en el corazón de las amantes de la moda y la belleza. Y no es para menos.

La empresaria, a nivel fashion, sabe lucir todas las prendas tendencia de temporada con más estilo que nadie y sin ningún miedo a combinarlas. Pero si hablamos de 'beauty looks', Amelia Bono tampoco le teme a nada, de hecho se atreve a cortarse el pelo a sí misma y el resultado es digno de salón de peluquería, pero ella también se sabe todos los trucos para conseguir un maquillaje tendencia y arrasar.

Amelia Bono ha compartido en Instagram un 'selfie' en el que aparece mirando de cerca a la cámara con un maquillaje muy natural, en el que destaca especialmente sus labios en color nude, que una tendencia infalible esta temporada. Y, por supuesto, este detalle no ha sido pasado por alto por sus 'followers', quienes no han dudado en preguntar a la empresaria por el labial que ha utilizado, y como no podía ser de otra manera, Amelia Bono ha desvelado cuál es.

Se trata del labial Japanese Maple de MAC Cosmetics (que tiene un precio de 20 euros), un pintalabios en tono nude de tacto cremoso y suave acabado semibrillante que destacada los labios de manera muy sutil y que resulta perfecto para conseguir un maquillaje efecto 'no make-up' para nuestros días de diario, por ejemplo.

Este otoño-invierno, este tipo de tonalidades nude para los labios está arrasando en el 'street style' y es que, efectivamente y como sabes, ahora que las mascarillas son de uso obligatorio, la mirada se lleva todo el protagonismo en los maquillajes. Por ello utilizamos colores muy naturales para los labios.

Este tipo de maquillaje que ahora está arrasando, empezó a ser tendencia en los años 60 y se acabó convirtiendo en uno de los más vistos durante los 70, ya que personajes públicos de la talla de Farrah Fawcet (que, por cierto, su mítico flequillo ha vuelto a ponerse de moda) lo lucían apostando por unos labios discretos. ¡Y a nosotras nos encanta!

Pero si no quieres maquillar tus ojos en exceso también puedes hacer como Amelia Bono para conseguir un 'make-up' con efecto muy natural. Para ello, marca bien tus cejas (con un lápiz o un producto específico para ello), aplica un poco de iluminador (en el centro de la frente, en la punta de la nariz, en los pómulos, en la V de los labios y en el mentón) y utiliza un labial nude, ¡y listo!