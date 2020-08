Alba Díaz Martín tiene el truco de maquillaje para conseguir una sombra de ojos efecto 'glossy' con vaselina

Y se lo copiamos a la de YA.

Presumir de una mirada bonita es básico para conseguir un look "más despierto". Especialmente en este 2020 que las mascarillas son el complemento imprescindible, nuestros ojos tienen más protagonismo que nunca.

Por ello, optar por un 'make-up' de ojos bonito nos ayudará a conseguir un 'beauty look' de diez. Existen muchas maneras de destacar la mirada, como utilizando una buena máscara de pestañas que aporte más volumen, usando un buen 'eyeliner' (si es que eres de esa parte mínima de la población que le sale perfecto, claro) o aplicando una bonita sombra de ojos.

Alba Díaz Martín nos ha mostrado a través de Instagram Stories su truco para destacar la mirada con un efecto 'glossy' sin tener que recurrir a ningún iluminador ni a ninguna sombra de ojos extravagante.

Para ello, la hija de Vicky Martín Berrocal simplemente recurre al cosmético que absolutamente TODAS tenemos en nuestro neceser de maquillaje: el cacao de labios.

Se trata de un truco que aunque no es muy conocido, nos parece de lo más práctico y, además, tiene un resultado muy favorecedor.

De esta manera, aplicando una pequeña cantidad de vaselina sobre el párpado se consigue una sombra efecto 'glossy' (o brillante) ideal para looks de día a día en los que no nos gusta ir demasiado maquilladas, pues es muy natural (consiguiendo un efecto 'no make-up') y hace que la mirada brille por sí sola.

Además, el cacao también puede utilizarse como fijador de sombra de ojos. Para ello simplemente tienes que aplicarlo sobre el párpado y después usar el color de sombra que desees. De esta forma el tono será más suave (consigue bajar la intensidad al mezclarlo con la vaselina) y conseguirás una sombra de ojos más luminosa, con textura en crema y más duradera.

Nosotras no dudamos en dar este doble uso al cacao. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este 'beauty tip'?