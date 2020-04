La cantante se ha mostrado al natural, recién levantada y consigue la ovación de todos sus fans

Aitana Ocaña ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Esta vez ha sido porque la cantante catalana ha querido dar los buenos días a sus fans con varios selfies en los que sale recién levantada, con la cara lavada, sin una gota de maquillaje, despeinada y una camiseta de color verde.

La cantante que en menos de 20 minutos tenía más de 1.400 comentarios en la fotografía (ya va por los 3.713 y más de 400.000 'me gusta'), ha comentado a sus fans que se acostó muy tarde porque estuvo componiendo hasta las 5 de la madrugada. . "Ayer me tiré componiendo hasta las cinco de la mañana. Como compongo por la noche, tengo el horario bastante cambiado", ha respondido Aitana, que intuimos que está preparando nuevas canciones para su próximo disco.

"Estás monísima", "Que guapa estás", "Ojalá nuestro despertar fuera así", "Cómo echaba de menos tus publicaciones así", son solo algunos de los comentarios que ha recibido, en los que se aplaude su naturalidad y su confianza para mostrarse sin una gota de maquillaje.

Como no podía ser de otra manera, no tardó nada en aparecer el 'like' de su novio Miguel Bernardeau. La pareja siempre ha sido de lo más discreta y evitan compartir mucho de su vida privada, pero siempre dejan un pequeño rastro en las redes sociales, pues los likes entre ambos van y vienen.

Aitana, también nos ha sorprendido estos días de cuarentena enseñándonos su otros talentos, como el del dibujo. Aprovecho sus redes sociales para mostrar el dibujo que está haciendo durante la cuarentena. Además, David Bisbal se ha unido a Aitana para interpretar esta nueva versión de ‘Si tu la quieres’ llevándola a otro nivel donde destacan las voces de ambos artistas. Además, también nos ha servido de inspiración beauty. Gracias a sus maquillaje ultra naturales, en lo que destaca únicamente sus pestañas.