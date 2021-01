En 2021 el maquillaje de ojos se centrará en el lagrimal y estos son los trucos para sacarle el máximo partido

Los ojos siguen siendo los protagonistas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Como de momento las mascarillas no parece que vayan a irse a ninguna parte, este año la mirada sigue siendo la gran protagonista de nuestros looks de maquillaje pero eso sí, con ligeras diferencias, como la tendencia que sitúa al lagrimal en el centro convirtiéndolo en el punto fuerte del look.

¿Qué significa esto? Pues que este año tienes vía libre para experimentar con los colores, los acabados holográficos y hasta el glitter porque en esto de resaltar nuestro lagrimal todo vale.

Si eres de las que prefiere algo discreto corrigiendo bien la zona para ocultar las ojeras que pueda haber y aplicando un toque de iluminador será suficiente, pero si eres de las que se atreve con todo entonces estás de enhorabuena porque vas a disfrutar de lo lindo con las mil y un opciones que tienes. Desde sombras de ojos de acabado brillante en un color que contraste con el resto de tu maquillaje de ojos hasta eyeliners de colores, sin olvidarnos por supuesto de los detalles de purpurina que tan comunes eran en los looks veraniegos y festivaleros, cualquier producto (apto para usar en la zona, por supuesto) con el que quieras experimentar es bienvenido.

Por si estás un poco perdida y no sabes ni por donde empezar a buscar, hemos creado esta selección con nuestros productos de maquillaje favoritos con los que resaltar el lagrimal y hacer que sea el protagonista absoluto de tu look, así que ya puedes hacerte con los que más te gusten y empezar a innovar con tu maquillaje. ¡A por 2021!