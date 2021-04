Imprescindibles para hacerte la manicura (bien hecha) en casa y presumir de manos bonitas

Nos encanta dedicarnos un rato de mimos y pedir cita en nuestro salón de uñas favorito, pero cuando por falta de tiempo o por las restricciones no podemos ir y decidimos hacernos la manicura en casa, tenemos que tener recursos para que el resultado sea lo mejor posible. Ahora que ya sabes elegir los esmaltes que más rejuvenecen tus manos, vamos a enseñarte los imprescindibles para cuidar de tus uñas en casa.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Alguna vez has escondido tus manos en una entrevista de trabajo o una cita importante porque no llevabas las uñas arregladas? Una manicura mal hecha puede dar una muy mala primera impresión a los demás y si por falta de tiempo, de presupuesto o de oportunidad no puedes acudir a un salón profesional de manera regular, la mejor alternativa es aprender a hacerlo tú misma. Te damos los mejores consejos y los productos imprescindibles para conseguir una manicura profesional en tu propia casa.

Mejor después de la ducha

Seguramente te hayas fijado que cuando vas a un salón de manicura profesional muchas veces te piden que metas las uñas unas minutos en agua templada. Con esto lo que se consigue es que las cutículas se reblandezcan y sea más fácil dejar las uñas en perfectas condiciones para recibir su nuevo color. Pues si te haces las uñas justo después de salir de la ducha conseguirás el mismo efecto, ya que tendrás las manos en el estado ideal para trabajar la uña.

Es el momento de coger tu set de manicura y cortar, limar y empujar la cutícula sobrante, y para ello necesitas tener un kit en condiciones como este de The Vintage Cosmetic Company, que además de práctico y compacto es monísimo. Incluye una lima de uñas, un empujador de cutículas, un cortaúñas y unas tijeras. Su precio es de 11,45 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

Cutículas siempre cuidadas

¿Sabías que el crecimiento de las uñas está impulsado por la fuerza de nuestras cutículas? Por eso es tan importante cuidarlas. Para ello tendrás que empujarlas hacia atrás con un palito de naranjo e hidratarlas con un producto específico para cutículas. Este kit de Cowshed es perfecto para ello ya que incluye una lima, un palito de naranjo, una crema de manos, un guante hidratante y un aceite de cutículas. ¡Notarás la diferencia! Su precio es de 22,95 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

Nunca olvides la base y el top coat

Igual que hacen las profesionales cuando vas a tu salón de uñas, es importantísimo que además de tus dos capas de color apliques siempre base y fijador. El primer producto protege las uñas de los pigmentos de color y evita que acaben amarillas, y el segundo consigue que el esmalte dure más tiempo y el resultado sea mucho más brillante y bonito. ¿Un truco de experta? Aplica siempre capas muy finas de todos los productos, para evitar que se levante el esmalte a los dos días.

Si además has decidido optar por una manicura semipermanente vas a necesitar un kit con todo lo necesario y una lámpara UV. Para la primera opción te recomendamos el kit de manicura en gel de Le Mini Macaron, que incluye todo lo que necesitas para un acabado profesional desde la comodidad de tu hogar: una lámpara LED en forma de macaron que se conecta al puerto USB del portátil, una laca de uñas en el tono Fairy Floss, un palillo para cutículas y 10 discos desmaquillantes para que puedas retirar el esmalte con facilidad cuando quieras cambiar de color. Su precio es de 31,95 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.

Por último, si solo necesitas la lámpara, te recomendamos la Red Carpet Manicure Pro 5-30, que permite que se seque el esmalte de toda la mano o el pie a la vez y en tan solo 30 segundos. Su precio es de 68,45 euros y puedes comprarlo haciendo clic aquí.