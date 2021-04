Hablamos con la top sobre algunas de las personas más importantes de su vida, su madre, sus hijos, y sobre lo que le inspira el perfume Armani Sí.

Woman.es para Armani

¿Qué significa tu madre para ti? Descríbela en 3 palabras.

Es el pilar fundamental de mi vida. Ella me ha dado todo. Generosidad, Amor y Confianza.

¿En qué te basas para encontrar el regalo perfecto para una persona tan especial como es tu madre?

No solo busco algo que necesite, sino que le haga realmente ilusión. Que tenga un significado sentimental y que nos una para siempre.

Tu madre, tu musa. ¿Estás de acuerdo?

Creo que al final quieras o no siempre te acabas pareciendo a tu madre, yo ahora me doy cuenta que hago muchas cosas que veía en ella cuando tenía mi edad. Ella es mi inspiración en todo lo que hago.

¿Qué crees que has heredado de ella? ¿Piensas que un perfume puede representar ese vínculo madre-hija?

Creo que he heredado la fuerza y seguridad en mí misma, un aspecto muy importante en el mundo al que me dedico desde tan joven.

También el preocuparnos por los demás el que la gente que nos rodea se sienta querido y cuidado ese sentimiento es muy de mi madre Y también el que nos guste tener la casa siempre llena de gente con mucho barullo como hacía mi abuela Eugenia y como hace ella ahora.

El perfume representa un vínculo, ya que uno de los olores más recordados en la mente de un hijo, es ese olor a “beso de buenas noches”

¿Has sentido alguna conexión especial con algún aroma que te recuerde a tu madre?

Sí, con el último perfume de Armani, Sí EDP Intense. Su esencia afrutada me recuerda a los veranos en el Campo con ella.

¿Crees que en un mismo perfume pueden sentirse representadas dos generaciones?

Perfectamente, los aromas clásicos siempre funcionan.

¿A través de un perfume que sentimientos tratas transmitir? ¿Perfume amaderado intenso o dulce y suave?

El aroma de alguien importante en nuestras vidas es esa sensación a hogar. Me transmite seguridad, amor, complicidad… A mi me gustan los perfumes que duran, me gustan los olores potentes amaderados, un poco tabaco, un poco ambar...

¿Qué te inspira el perfume Armani Sí?

Me inspira fuerza, libertad, confianza, sensibilidad…

Tú como madre, ¿qué valores crees que son los más importantes que has transmitido a tus hijos?

La generosidad y la libertad en luchar por sus sueños.

¿Tus hijos para ti son…? Descríbelos en tres palabras.

Son todo. Vida, alegría, amor.

¿Qué sentiste cuando viste a tus hijos por primera vez?

Creo que ninguna madre puede describir con palabras ese momento. Sientes que todo tu mundo gira entorno a ellos a partir de ese día.

¿Qué han heredado tus hijos de ti en personalidad?

La energía, vitalidad, Jerónimo tiene mi carácter, más fuerte que el de Alfonso. Les gusta conocer a gente nueva, de cualquier país que viene por casa ,son niños curiosos. Yo siempre he dicho que una de mis características de personalidad más fuerte es la curiosidad, que me ha hecho viajar por el mundo, investigar qué es lo que pasa dentro del mundo de la moda, preguntar, interesarme por cada parte del proceso...

¿Cómo describirías el amor de madre y esa conexión que sientes hacia tus hijos?

Un auténtico súper poder.