Lo hemos encontrado. El Sun Secure Eau Solaire SPF50+ es lo que necesitábamos: un spray solar que protege sin ser pegajoso ni manchar la ropa y que además es respetuoso con los océanos. ¡No se puede pedir más!

Woman.es para SVR

Está claro, lo esencial de un protector solar es que cumpla su misión de mantenernos a salvo de los daños del sol, al tiempo que mima nuestra piel, evitando la sequedad que provocan elementos como el agua, el viento, la arena… Todo eso lo cumple de sobra Eau Solaire SPF50+. Al igual que el resto de productos de la línea Sun Secure de SVR, protege al 100% de todos los tipos de rayos solares: gracias a una nueva combinación de filtros patentada y una tecnología antioxidante, Sun Secure Eau Solaire SPF50+ nos proporciona una protección dermatológica muy alta frente a todo tipo de rayos solares: UVA, UVB, infrarrojo y luz visible. Además, contiene Niacinamida para una protección y reparación del daño celular inducido por el sol.

Podríamos decir que misión cumplida. ¡Pero es que eso no es todo! Porque lo que realmente nos ha conquistado de este producto solar es lo que te hace sentir mientras te protege:

1. Una sensorialidad inigualable. Su textura es ultra fresca y ligera y además con un delicado aroma veraniego que ­ -ya os avisamos- es totalmente adictivo. Sun Secure Eau Solaire SPF50+ es un spray protector con tecnología bifásica que combina tres filtros orgánicos formulados en un 60% de fase oleosa, para proteger e hidratar la piel, y un 40% de fase acuosa para calmarla y refrescarla. ¡Lo agitas 5 segundos y listo!

2. Cómoda en la playa. Esta fórmula no mancha la ropa y es resistente al agua, a la transpiración, al roce y a la arena, por eso es de lo más cómoda para usarla en la playa. ¡Ah! Y tampoco pica en los ojos: ¡ideal para usarla con niños de más de 3 años!

3. Fórmula ‘eco-friendly’. Nos hemos hecho el firme propósito de llevar una vida respetuosa con el medio ambiente, y este es un detalle que no podemos pasar por alto. La fórmula del Sun Secure Eau Solaire SPF50+ es biodegradable, algo que debería ser prioritario a la hora de elegir, porque ¿sabías que el 25% de las cremas solares acaba en el mar? Los químicos de muchas leches, cremas y aceites contaminan el medio marino y generan daños irreversibles en algas, corales y peces... Este es un argumento más por el que Sun Secure Eau Solaire SPF50+ es una elección acertada, porque no es no eco-tóxica, no contiene alcohol, colorantes, nanopartículas ni octocrileno. ¿Necesitas más motivos para convencerte?