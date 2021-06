Ultraligero, mate y de absorción súper rápida. ¡Este es el solar que te convencerá!

Los protectores Ultralight de Gisèle Denis (para cara y cuerpo) tienen todo lo que le pides a un solar: es ligero y no deja brillos ni sensación grasa.

Woman.es para Gisèle Denis

Protegernos de los rayos del sol es imprescindible, pero acertar con el producto adecuado no es tan fácil. Seguro que lo sabes –igual que nosotras– por experiencia. Puede que haya muchos en el mercado que cumplan con su misión de mantener nuestra piel a salvo del daño solar, pero encontrar una crema con factor SPF 50+ que resulte cómoda y nos proporcione una sensación agradable no es tan fácil. Por eso los productos Ultralight de Gisèle Denis nos encantan, porque tienen justo las características que buscamos: son ligeros, se absorben al instante y no dejan brillos ni esa desagradable sensación grasa.

Los protectores Ultralight facial y corporal están específicamente formulados con filtros solares de factor 50+ de última generación que nos protegen de manera efectiva contra la acción de los rayos UV-A y UV-B. Además, también contiene activos que nutren la piel, ayudan a mantener el nivel óptimo de hidratación y previenen la formación de manchas y arrugas ayudando a minimizar el envejecimiento prematuro de la piel acelerado por los efectos del sol. Y como son tan cómodos, se absorben super rápido y son resistentes al agua, son perfectos para la playa, pero también para usar en el día a día en la ciudad (porque la protección, ya lo sabemos, no es sólo para cuando vamos en bikini). ¿Los conoces?

* Protector Facial Ultralight SPF50+. Además de cumplir a rajatabla su misión de proteger del sol la delicada piel de rostro y escote, la mima gracias a sus ingredientes:

Alantoína: tiene propiedades regeneradoras para mantener la piel lisa y tersa.

Hialuronato de Sodio: ayuda a mantener el nivel óptimo de hidratación de la piel.

Vitamina E: confiere propiedades antioxidantes a la vez que nutre la piel y actúa frente a los radicales libres.

* Protector Ultralight SPF50+. La exposición al sol favorece la acción de los radicales libres, causantes del envejecimiento precoz de la piel. Por eso, esta crema contiene un extra de vitaminas antioxidantes para combatirlos:

Vitamina E: activo antienvejecimiento y antiinflamatorio, que reduce la pérdida transepidérmica de agua y ejerce una acción suavizante sobre la piel.

Vitamina C: con gran capacidad antioxidante y anti radicales libres, corrige los daños ocasionados por el proceso de oxidación, ocasionado por el fotoenvejecimiento cutáneo.

¿Sabes cómo usarlos? Para estar a salvo del daño solar, no sólo hay que estar seguras de elegir el producto más adecuado, también hay que aplicarlo correctamente. Conviene extender una cantidad generosa unos 30 minutos antes de la exposición al sol y replicar al menos cada dos horas. ¡Listas para el verano!