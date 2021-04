5 libros de belleza que todas las 'beauty addicts' deberían leer

Ahora que el día del libro está a la vuelta de la esquina, queremos recomendarte unas lecturas especiales que van hacer que se enamoren, todavía más si cabe, todas las beauty adictas del universo de la belleza.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Aunque te veas todos los tutoriales de maquillaje del mundo y estés al día de las últimas novedades en cremas y tratamientos, leer sobre belleza es algo súper recomendado (tanto si eres una entendida como si no) porque eso hará que entiendas cómo funcionan tu piel y tu pelo, cómo sacarle el máximo partido a tus productos de maquillaje e incluso a no dejarte llevar por estrategias de marketing y aprender a elegir los cosméticos por sus ingredientes y no porque los recomiende tal o cual persona.

El conocimiento es poder, y en la belleza no iba a ser distinto, por eso te recomendamos 5 libros beauty que cambiarán tu perspectiva y te harán enamorarte aún más de este sector.

Face Paint: The Story of Makeup, de Lisa Eldridge

El maquillaje, tal y como lo conocemos, sólo se ha comercializado en los últimos 100 años, pero la aplicación de adornos en el rostro y el cuerpo puede ser una de las prácticas sociales más antiguas del mundo. Lisa Eldridge, una de las maquilladoras más destacadas del mundo ha escrito la primera historia real del tema. Face Paint explorará las razones que motivan el uso del maquillaje, los materiales reales empleados y fabricados a lo largo de los tiempos, los iconos que la gente emula y cómo consiguieron sus efectos, el impacto en la vida de las mujeres y el presente y el futuro del maquillaje, desde los artistas de alto nivel hasta los avances cosméticos.

Manual de maquillaje De Bobbi Brown

Lleno de información práctica, desde las herramientas que debes utilizar hasta los productos que mejor te van, consejos para el cuidado de la piel, o como elegir el look adecuado, incluso para las ocasiones más especiales. Un increíble manual en el que encontrarás todos los trucos para conseguir el maquillaje prefecto.

Skintellectual. Cosmética Al desnudo: La ciencia que hay detrás de los cosméticos, de Cristina Carvajal

La cosmética es mucho más que 'esa cremita que te pones' y los consumidores nos hacemos más preguntas que nunca: demandamos productos que funcionen de verdad; nos preocupamos por los ingredientes y queremos saber cómo actúan realmente. El consumidor, harto de falsas promesas, demanda transparencia y tiene claro que la única forma de comprar mejor es teniendo toda la información posible para saber si un cosmético merece o no la pena. Este libro es una guía útil que se adentra en la ciencia de la cosmética y nos ayuda a comprender y desnudar a nuestros cosméticos dejando de lado el marketing.

Guapa por dentro, feliz por fuera: La ciencia tras el bienestar y la belleza, de Miriam Llantada

El bienestar tiene un enfoque global e implica construir e integrar la mente, el cuerpo, las emociones y las relaciones de manera sana. Querer mejorar el bienestar de una persona requiere un análisis y un plan de acción concretos. Y con este propósito, Miriam Llantada comparte en su libro los secretos que ha ido adquiriendo a través de su experiencia profesional, como psicóloga y terapeuta familiar, y de su vida personal: consejos de belleza, alimentación y estilo de vida que nos ayudarán a conocer nuestras necesidades, entender cómo nos influye el entorno, potenciar nuestra autoestima y construir una buena relación con nosotras mismas.

Más que maquillaje, de Kevin Aucoin

Concebido como una exploración del pasado, el presente y el futuro de la belleza, se trata de una ingeniosa muestra de las posibilidades creativas y transformadoras del maquillaje, con retratos de personas que van desde Julia Roberts hasta Martha Stewart. Las imágenes van desde maquillajes minimalistas hasta elaboradas recreaciones de iconos de Hollywood como Audrey Hepburn (Calista Flockhart), James Dean (Gwyneth Paltrow) y Veronica Lake (Martha Stewart). A lo largo de todo el libro, los maquillajes se complementan con instrucciones paso a paso y comentarios sobre cada look y modelo.